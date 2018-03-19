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В Орле на Старо-Московской в жилом доме сгорели три квартиры
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В Орле на Старо-Московской в жилом доме сгорели три квартиры 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл на улице Старо-Московской областного центра накануне, 18 марта, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в 05.44 на телефон пожарно-спасательной службы «101». Когда на место происшествия прибыл дежурный караул кровля дома горела открытым пламенем. Огонь начал распространяться на внутренние помещения дома, возникла угроза распространения на соседние здания.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На улицу Старо-Московская были направлены дополнительные пожарные подразделения.
В результате возгорания в трехквартирном жилом доме произошло обрушение кровли на площади 220 квадратных метров. Квартира № 1 выгорела на площади 50 квадратных метров, квартира № 2 выгорела на площади 60 квадратных метров, квартира № 3 выгорела на площади 30 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электроустановок. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.
Сообщение В Орле на Старо-Московской в жилом доме сгорели три квартиры появились сначала на РИА 57.
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