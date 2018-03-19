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Сбербанк запустил электронную регистрацию нежилых помещений
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Сбербанк запустил электронную регистрацию нежилых помещений 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сбербанк запустил электронную регистрацию купли-продажи нежилых помещений у застройщиков, сообщает пресс-служба организации.
Заявку в Росреестр на регистрацию права собственности машиноместа, гаража или кладовой покупатель может теперь подать за 15 минут в офисах застройщиков-партнеров банка. Новая услуга доступна более чем 2 тысячам застройщикам по всей стране. Вся процедура оформления займет 2-3 дня.
В Сбербанке напомнили, что электронная регистрация популярна у покупателей жилья, поэтому ждут, что процедура будет востребована и у покупателей нежилых объектов.
"На сегодня каждая вторая ипотечная сделка Сбербанка по покупке квартиры проходит с помощью нашего сервиса, при этом 15% от общего количества сделок с недвижимостью у застройщиков включают в себя приобретение нежилой недвижимости", — отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев.
Сервис электронной регистрации жилой недвижимости действует в банке с 2016 года. За это время им воспользовались более 600 тысяч человек.
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