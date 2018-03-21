В Москве за 5 лет на 13% снизилось число неоплаченных штрафов в сфере нежилой недвижимости

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Столичные жители стали больше оплачивать имеющуюся задолженность по нежилой недвижимости и в сфере землепользования. Об этом говорится в сообщении государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

"За пять лет количество неоплаченных штрафов снизилось на 13%. В 2012 году штрафы оплачены по 72% административных дел, в 2017 году — в 85% случаев. Сегодня нарушители стараются оплачивать штрафы своевременно", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на снижение штрафов повлияло информационно-профилактическая работа, которая проводится Госинспекцией по недвижимости на постоянной основе. При рассмотрении административных дел нарушителя информируют о порядке оплаты штрафов и дают памятку-инструкцию о добровольной оплате штрафа и последствиях несвоевременной оплаты. До истечения срока, отведенного на оплату штрафа, Госинспекция по недвижимости напоминает о наличии имеющейся задолженности по sms.