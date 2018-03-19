Количество нарушений при использовании нежилой недвижимости в Москве за 2017 г. снизилось на 72%

Количество нарушений при использовании объектов нежилой недвижимости в столице по итогам 2017 г. снизилось на 72%. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

«Больше всего нарушений допускают при использовании земельных участков, при этом есть устойчивая тенденция к их снижению. В 2017 г. количество нарушений земельного законодательства сократилось на 5%, а число нарушений при использовании городского нежилого фонда снизилось на 72%», — процитировали в пресс-службе начальника Госинспекции Сергея Шогурова

По данным ведомства, самыми распространенными нарушениями являются нарушение разрешенного использования земельного участка, использование земли с нарушением требований к оформлению документов, самовольное ограничение доступа на участки общего пользования. При использовании городских объектов нежилого фонда основным нарушением является несанкционированная перепланировка или переустройство объекта.

«За нарушения предусмотрена административную ответственность в виде предупреждения или штрафов. В 2017 г. общая сумма начисленных штрафов составила 265,6 млн руб.», — добавили в Госинспекции.