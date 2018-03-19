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Количество нарушений при использовании нежилой недвижимости в Москве за 2017 г. снизилось на 72%
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Количество нарушений при использовании нежилой недвижимости в Москве за 2017 г. снизилось на 72% 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: РИАМО
Количество нарушений при использовании объектов нежилой недвижимости в столице по итогам 2017 г. снизилось на 72%. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.
«Больше всего нарушений допускают при использовании земельных участков, при этом есть устойчивая тенденция к их снижению. В 2017 г. количество нарушений земельного законодательства сократилось на 5%, а число нарушений при использовании городского нежилого фонда снизилось на 72%», — процитировали в пресс-службе начальника Госинспекции Сергея Шогурова.
По данным ведомства, самыми распространенными нарушениями являются нарушение разрешенного использования земельного участка, использование земли с нарушением требований к оформлению документов, самовольное ограничение доступа на участки общего пользования. При использовании городских объектов нежилого фонда основным нарушением является несанкционированная перепланировка или переустройство объекта.
«За нарушения предусмотрена административную ответственность в виде предупреждения или штрафов. В 2017 г. общая сумма начисленных штрафов составила 265,6 млн руб.», — добавили в Госинспекции.
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 Ещё 3 источника 
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