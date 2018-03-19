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Казань вошла в топ очередного туристического рейтинга
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Казань вошла в топ очередного туристического рейтинга 

Казанский Портал 5 часов назад
Казань вошла в топ-5 популярных городов России для путешествий с детьми на весенние каникулы.
В период с 24 марта по 1 апреля туристы бронируют жилье в Казани в среднем на 4 ночи. Они тратят на проживание 2 600 рублей в сутки. Для сравнения: в Москве — 2 900 рублей, пишет tvil.ru.
Минувшей зимой в Казани побывал турист из Аргентины. Увиденное его сильно разочаровало. Ему не понравились даже девушки.
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