Казань вошла в топ очередного туристического рейтинга

В период с 24 марта по 1 апреля туристы бронируют жилье в Казани в среднем на 4 ночи. Они тратят на проживание 2 600 рублей в сутки. Для сравнения: в Москве — 2 900 рублей, пишет tvil.ru.

Минувшей зимой в Казани побывал турист из Аргентины . Увиденное его сильно разочаровало. Ему не понравились даже девушки.

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