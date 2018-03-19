Спрос на вторичное жилье в ЦАО Москвы падает

Почти все вторичное жилье ЦАО продается по завышенной цене, спрос за пять лет упал на 25%

«Среди прочих округов столицы ЦАО лидирует по доле вторичных объектов, выставленных на продажу по завышенной цене, — 95% от объема предложения в этом округе. Причем если наиболее бюджетные варианты переоценены обычно процентов на 5, то в сегментах «бизнес» и «элит» цены предложения завышены в среднем на 30%», — отмечает директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. До 95% вторичных квартир в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы продаются по завышенной цене — со средней наценкой 30% в элитном и бизнес-сегментах, сообщает «Инком-Недвижимость» . За год спрос на вторичное жилье в ЦАО упал на 10%, за последние пять лет — на четверть.

Другим фактором, влияющим на отток покупателей из центра, является большой объем предложения в граничащих с ЦАО районах на фоне большей стоимости лотов в центре.

Специалисты компании выделяют две основных категории среди покупателей жилой недвижимости в центре столицы: те, кто принципиально выбирает именно в этой локации, и те, кто одновременно рассматривает объекты в районах, относящихся и к другим округам (и зачастую граничащих с ЦАО). Значительный отток наблюдается именно во второй категории — преимущественно в сегменте бизнес-класса (на него приходится 30%), отчасти и в комфорт-классе (60% спроса), указывают аналитики.

Ранее эксперты Savills сообщили, что сдать в аренду квартиру в ЦАО стало сложнее. Это произошло из-за возросшей конкуренции между арендодателями и привлекательных ставок аренды квартир в нецентральных районах города, а также в элитных пригородах.