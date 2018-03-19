Минтранс потратит 20 млрд рублей на строительство инфраструктуры МИИТ

На территории МИИТ планируется построить конгресс-выставочный центр, научную библиотеку, музей транспорта, учебно-испытательную лабораторию, национальный центр цифрового инжиниринга, испытаний, сертификации интеллектуальных транспортных систем, написало издание.

Проектирование кластера уже началось, Минстранс рассчитывает полностью реализовать проект за шесть лет, говорится в статье.

Как указывается в ней, помимо нового строительства, планируется реконструировать дворец культуры МИИТ, спортивный комплекс для студентов, учебный корпус в Новосущевском переулке, который перестроят в общежитие, и учебно-лабораторный корпус N1.