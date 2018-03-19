Минтранс потратит 20 млрд рублей на строительство инфраструктуры МИИТ 

МОСКВА, 19 марта — РИА Недвижимость. Минтранс потратит не менее 20 миллиардов рублей на строительство технологического транспортного кластера, который расположится на территории Российского транспортного университета (МИИТ) на северо-востоке Москвы, сообщила "Российская газета".
На территории МИИТ планируется построить конгресс-выставочный центр, научную библиотеку, музей транспорта, учебно-испытательную лабораторию, национальный центр цифрового инжиниринга, испытаний, сертификации интеллектуальных транспортных систем, написало издание.
Проектирование кластера уже началось, Минстранс рассчитывает полностью реализовать проект за шесть лет, говорится в статье.
Как указывается в ней, помимо нового строительства, планируется реконструировать дворец культуры МИИТ, спортивный комплекс для студентов, учебный корпус в Новосущевском переулке, который перестроят в общежитие, и учебно-лабораторный корпус N1.