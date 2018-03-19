Число нарушений при использовании нежилой недвижимости в Москве за прошедший год снизилось на 72 процента

«Больше всего нарушений допускают при использовании земельных участков, при этом есть устойчивая тенденция к их снижению. В 2017 году количество нарушений земельного законодательства сократилось на 5%, а число нарушений при использовании городского нежилого фонда снизилось на 72%», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров

Самые распространенные нарушения при использовании земли:

Нарушение разрешенного использования земельного участка (ст. 6.7 КоАП г. Москвы ), когда, например, на участке, предоставленном городом под магазин шаговой доступности, появляется шумный ресторан,

Использование земельного участка с нарушением требований к оформлению документов (ст. 6.11 КоАП г. Москвы),

Самовольное ограничение доступа на земельные участки общего пользования (ст. 6.5 КоАП г. Москвы) — несанкционированная установка шлагбаумов, столбиков или других ограждающих устройств.

При использовании городских объектов нежилого фонда основным нарушением является несанкционированная перепланировка или переустройство объекта (ст. 9.8 КоАП г. Москвы).

За нарушения предусмотрена административную ответственность в виде предупреждения или штрафов. В 2017 году общая сумма начисленных штрафов составила 265,6 млн руб.

«В 2018 году Госинспекция по недвижимости продолжит работу, направленную на снижение количества нарушений при использовании объектов недвижимости», — резюмировал Сергей Шогуров.