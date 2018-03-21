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В Омской области потратят 850 млн рублей на ремонт дорог
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В Омской области потратят 850 млн рублей на ремонт дорог 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сегодня, 21 марта, состоялось заседание правительства региона. Чиновники распределили субсидии на ремонт дорог. Так, Омск получит 444,9 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 20 дорог. Кроме того, 405,8 млн рублей выделят на ремонт дорог в районах области.
«Получатели субсидий смогут направить средства на ремонт существующих асфальтобетонных и щебёночных дорог», — пояснил министр строительство и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов.
Напомним, ранее чиновники распределили часть денег на ремонт дорог. Всего в 2018 году в Омской области потратят 2 млрд рублей.
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