В Омской области потратят 850 млн рублей на ремонт дорог

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня, 21 марта, состоялось заседание правительства региона. Чиновники распределили субсидии на ремонт дорог. Так, Омск получит 444,9 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 20 дорог. Кроме того, 405,8 млн рублей выделят на ремонт дорог в районах области.

Владимир Стрельцов. «Получатели субсидий смогут направить средства на ремонт существующих асфальтобетонных и щебёночных дорог», — пояснил министр строительство и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Напомним, ранее чиновники распределили часть денег на ремонт дорог. Всего в 2018 году в Омской области потратят 2 млрд рублей.