ГЗК отказала инвестору в строительстве гостиницы в центре Москвы

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отказала инвестору в строительстве гостиницы в центре города, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Переяславская, вл. 46, стр. 1-4, 6-11 (ЦАО)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время по указанному адресу расположены административные и производственные здания. Общая площадь объектов составляет более 12,8 тыс. кв. м.