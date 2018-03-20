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ГЗК отказала инвестору в строительстве гостиницы в центре Москвы
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ГЗК отказала инвестору в строительстве гостиницы в центре Москвы 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отказала инвестору в строительстве гостиницы в центре города, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Переяславская, вл. 46, стр. 1-4, 6-11 (ЦАО)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время по указанному адресу расположены административные и производственные здания. Общая площадь объектов составляет более 12,8 тыс. кв. м.
«В намерения инвестора входило строительство по указанному адресу трехзвездочного гостиничного комплекса (включая апартаменты) с подземной автостоянкой. Планируемая площадь здания — 38,5 тыс. кв. м. Строения, находящиеся на рассматриваемом земельном участке, инвестор планировал снести», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.
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