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Курс доллара и евро на 19 марта
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Курс доллара и евро на 19 марта 

Банки.ру 6 часов назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 марта, составляет 57,4942 рубля. Официальный курс евро — 70,8099 рубля.
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