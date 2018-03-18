В Уфе параллельно с выборами президента проходят выборы городских объектов для реконструкции

Уфе на каждом избирательном участке параллельно проходят выборы городских объектов, нуждающихся в реконструкции. Жители голосуют за общественные места, которые, по их мнению, должны войти в программу «Формирование комфортной городской среды».

Всего поступило 78 тысяч обращений от граждан, было предложено порядка 200 территорий из этого числа отобрано 109 объектов. Проект рассчитан до 2022 года включительно. В прошлом году свыше миллиарда рублей ушло на реализацию программы, из них — 800 миллионов из бюджета страны.

Фаат Латыпов, житель г. Уфы: «Все зависит от нас. Красота нашего города для каждого важна. Здесь очень красивые проекты. Думаю, для каждого жителя будет полезно».