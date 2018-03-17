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Власти Москвы рассказали о планах по достройке ЖК «Царицыно» и «Терлецкий парк»
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Власти Москвы рассказали о планах по достройке ЖК «Царицыно» и «Терлецкий парк» 

Москва24 17 часов назад
Фото: Москва24
Когда завершится строительство жилого комплекса «Терлецкий парк», будут зависеть от проведения необходимых юридических процедур. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Там есть процедура признания судом, есть процедура признания всех дольщиков, когда все дольщики должны свои права через суд закрепить. Это все довольно долго длится", − приводит слова заммэра Агентство «Москва». По мнению Хуснуллина, процесс может занять полгода−год. «За это время мы будем смотреть, обследовать здание, считать стоимость его достройки», − добавил Хуснуллин.
Кроме того, по словам заммэра, столичные власти проводят подготовительные работы, необходимые для завершения строительства ЖК «Царицыно». «Как только суд примет решение, что введено внешнее управление и Минстрой РФ подпишет нам документ о передаче нам на достройку этого объекта, мы будем буквально на следующий день войти в стройку», − заверил Хуснуллин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что городские власти воспользуются недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве, чтобы помочь обманутым дольщикам ЖК «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк». Как пояснил мэр, в рамках процедуры банкротства прежних недобросовестных инвесторов жилые комплексы перейдут в ведение городской организации, которая и выступит в качестве нового застройщика.
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