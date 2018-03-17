Власти Москвы рассказали о планах по достройке ЖК «Царицыно» и «Терлецкий парк»

Когда завершится строительство жилого комплекса «Терлецкий парк», будут зависеть от проведения необходимых юридических процедур. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Там есть процедура признания судом, есть процедура признания всех дольщиков, когда все дольщики должны свои права через суд закрепить. Это все довольно долго длится", − приводит слова заммэра Агентство «Москва» . По мнению Хуснуллина, процесс может занять полгода−год. «За это время мы будем смотреть, обследовать здание, считать стоимость его достройки», − добавил Хуснуллин.

Кроме того, по словам заммэра, столичные власти проводят подготовительные работы, необходимые для завершения строительства ЖК «Царицыно». «Как только суд примет решение, что введено внешнее управление и Минстрой РФ подпишет нам документ о передаче нам на достройку этого объекта, мы будем буквально на следующий день войти в стройку», − заверил Хуснуллин.