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Первое общественное здание сдано в Подмосковье в аренду по формуле «рубль за метр»
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Первое общественное здание сдано в Подмосковье в аренду по формуле «рубль за метр» 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Первое помещение областной собственности в Коломне было сдано в аренду через торги по льготной программе «рубль за метр». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства имущественных отношений Московской области, сообщил сайт губернатора Подмосковья.
Победитель электронных торгов — ИП Шигина — приобрела право аренды помещения площадью 158,9 квадратных метров в Коломне на улице Уманская, дом 18, по стартовой цене — 385 650 рублей. Арендуемое помещение может быть использовано в социальных, образовательных и коммерческих целях
Правительство Подмосковья.
Запуск новой программы, аналогичной программе «Усадьбы Подмосковья», был анонсирован в 2017 году. Программа «рубль за метр» позволяет арендаторам получить областное здание в аренду по льготной цене. В программу власти включают здания в неудовлетворительном состоянии, которые арендаторы получают практически даром, но с единственным условием: сделать в здании капитальный ремонт в течение максимум трех лет. Всего льготная аренда предоставляется на срок в 10 лет. После окончания ремонта арендатор начинает рассчитываться с владельцем здания по той самой льготной цене.
В московской области более сотни объектов недвижимости, состояние которых признано неудовлетворительным. Вовлечь их в хозяйственный оборот в таком виде невозможно. Невозможно и отремонтировать за бюджетные деньги. Но теперь сформирован перечень объектов, в который вошли пять зданий областной собственности в Дмитрове,
Орехово-Зуеве, Коломне, Озерах и поселении Краснопахорское. «Реализация объектов даже по стартовой цене торгов принесет в бюджет области более 2,5 млн рублей в год», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, чьи слова приведены в релизе.
Тем временем в Подмосковье рассматривается возможность освобождения многодетных семей от уплаты налога на имущество. Это поможет сэкономить бюджет многодетных семей.
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