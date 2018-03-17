Первое общественное здание сдано в Подмосковье в аренду по формуле «рубль за метр»

Первое помещение областной собственности в Коломне было сдано в аренду через торги по льготной программе «рубль за метр». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства имущественных отношений Московской области, сообщил сайт губернатора Подмосковья.

Победитель электронных торгов — ИП Шигина — приобрела право аренды помещения площадью 158,9 квадратных метров в Коломне на улице Уманская, дом 18, по стартовой цене — 385 650 рублей. Арендуемое помещение может быть использовано в социальных, образовательных и коммерческих целях

Запуск новой программы, аналогичной программе «Усадьбы Подмосковья», был анонсирован в 2017 году. Программа «рубль за метр» позволяет арендаторам получить областное здание в аренду по льготной цене. В программу власти включают здания в неудовлетворительном состоянии, которые арендаторы получают практически даром, но с единственным условием: сделать в здании капитальный ремонт в течение максимум трех лет. Всего льготная аренда предоставляется на срок в 10 лет. После окончания ремонта арендатор начинает рассчитываться с владельцем здания по той самой льготной цене.

В московской области более сотни объектов недвижимости, состояние которых признано неудовлетворительным. Вовлечь их в хозяйственный оборот в таком виде невозможно. Невозможно и отремонтировать за бюджетные деньги. Но теперь сформирован перечень объектов, в который вошли пять зданий областной собственности в Дмитрове

Орехово-Зуеве , Коломне, Озерах и поселении Краснопахорское. «Реализация объектов даже по стартовой цене торгов принесет в бюджет области более 2,5 млн рублей в год», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев , чьи слова приведены в релизе.

Тем временем в Подмосковье рассматривается возможность освобождения многодетных семей от уплаты налога на имущество. Это поможет сэкономить бюджет многодетных семей.