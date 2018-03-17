Объявлен очередной конкурс на льготную аренду офиса МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» 

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» объявил о начале очередного конкурса бизнес-планов на предоставление в аренду офисных помещений, об этом сообщает инвестиционный портал города Пскова. На конкурс выставлено 5 лотов на помещения площадью 12,4 кв. м., 20,2 кв. м., 20,5 кв. м., 32,8 кв. м и 9,7 кв. м. Принять участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатор могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в г. Псков, и с момента регистрации которых прошло не более трёх лет. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе — 6 марта 2018 года, окончания — 10 апреля, 13:00. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе — Набережная реки Великой, д. 6., каб. 19б, 10 апреля. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».