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М. Хуснуллин: Сроки достройки ЖК «Терлецкий парк» зависят от прохождения необходимых юридических процедур
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М. Хуснуллин: Сроки достройки ЖК «Терлецкий парк» зависят от прохождения необходимых юридических процедур 

Агентство «Москва» 19 часов назад
Сроки завершения строительства жилого комплекса «Терлецкий парк» будут зависеть от прохождения необходимых юридических процедур. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы решение приняли, что мы это делать будем, но мы должны пройти все юридические процедуры. Там есть процедура признания судом, есть процедура признания всех дольщиков, когда все дольщики должны свои права через суд закрепить. Это все довольно долго длится. Я думаю, это займет полгода-год. За это время мы будем смотреть, обследовать здание, считать стоимость его достройки. Я не могу назвать точные сроки (начала работ по завершению строительства ЖК «Терлецкий парк» — прим. Агентства «Москва»), — сказал М. Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для решения проблем обманутых дольщиков жилых комплексов «Царицыно», «Академ-Палас» и «Терлецкий парк» городские власти приняли решение воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве, и договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. По словам С. Собянина, город фактически выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке, чтобы пострадавшие граждане получили свои квартиры.
Позднее в пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что функции застройщика проблемного жилого комплекса «Царицыно» перейдут АО «Мосотделстрой №1».
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