В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир

Из них в этом году будут сданы 13 жилых домов на 1319 квартир и одно здание общежития для размещения 298 человек.

Строительство 47 домов емкостью около 7,3 тыс. квартир развернуто на территории Центрального военного округа в интересах Минобороны России . Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Дмитрий Аношин.

Он добавил, что согласно утвержденным планам в 2018 году на территории Центрального военного округа подлежат передаче органам жилищного обеспечения 13 жилых домов на 1319 квартир и одно здание общежития на 298 человек.