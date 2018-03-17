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В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир
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В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Из них в этом году будут сданы 13 жилых домов на 1319 квартир и одно здание общежития для размещения 298 человек.
Строительство 47 домов емкостью около 7,3 тыс. квартир развернуто на территории Центрального военного округа в интересах Минобороны России. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Дмитрий Аношин.
Он добавил, что согласно утвержденным планам в 2018 году на территории Центрального военного округа подлежат передаче органам жилищного обеспечения 13 жилых домов на 1319 квартир и одно здание общежития на 298 человек.
Дмитрий Аношин напомнил, что 2017 году сдан в эксплуатацию и заселен десятиэтажный жилой дом в Иркутске на 90 квартир.
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