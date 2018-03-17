Образовательные семинары для застройщиков пройдут 19–20 марта

В Комплексе градостроительной политики и строительства продолжаются образовательные семинары для застройщиков по предоставлению государственных услуг в строительной сфере в электронном виде.

Так, в понедельник 19 марта Главный специалист отдела финансового контроля и анализа Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста расскажет о нюансах получения услуги «Выдача застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ „Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации“ (госуслуга). Семинар состоится по адресу: Москва, улица Воздвиженка, дом 8/1, строение 1, этаж 3, кабинет 320. Начало в 15:00. Информация по телефону: 8 (495) 620–20–00, доб. 59–927 Заявки для участия направлять на электронную почту: GalikhanovRN@mos.ru 20 марта начальник отдела финансового контроля и анализа Управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста расскажет о порядке подачи ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через портал государственных услуг (сервис). Начало в 16:00. Адрес: Москва, улица Воздвиженка, дом 8/1, строение 1, этаж 3, кабинет 320. Подробности по телефону: 8 (495) 620–20–00 доб. 69–678, 59–903. Заявки на участие направлять по электронной почте: VintovkinaMV@mos.ru Также, 20 марта сотрудники ОАТИ расскажут об оформлении ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов. Семинар состоится по адресу: Москва, улица Таганская, дом 30/2 строение 3, кабинет 104. Начало в 10:00. Информация по телефону: 8 (495) 912–82–00 Кроме того, в ОАТИ 20 марта в 16:00 пройдет семинар на тему: „Государственная регистрация и технический осмотр самоходной дорожно-строительной техники, а также выдача удостоверений на право ее управления“.