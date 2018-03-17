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Повышение арендной платы в Берлине приводит к выселению жильцов
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Повышение арендной платы в Берлине приводит к выселению жильцов 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
Немцы арендуют жилье чаще, чем жители большинства других стран Западной Европы. Исторически сложилось так, что партнерство между государственным сектором субсидий и развитием частного сектора способствовало стабильному рынку аренды. В итоге, снимать жилье для местных жителей более предпочтительно, чем покупать. Но недавно ситуация изменилась, сообщает The Local.
Доступных предложений на рынке все меньше, в то время как цены на аренду в крупных городах Германии быстро растут. К этому приводит снижение темпов строительства новых домов, увеличение числа иммигрантов, сложные юридические требования по энергоэффективности.
Кроме того, широко известный закон Mietpreisbremse, или «закон о нарушении арендных ставок», введенный в 2015 году для ограничения роста арендной платы на 10% выше среднего местного уровня в районах с высоким спросом, часто оказывался неэффективным.
В Германии — около 1,25 млн единиц социального жилья. Причем ежегодно от 40 000 до 50 000 квартир выпадают из соглашения о данном типе собственности, а расширения предложения не происходит. Хотя в 1990 году в Германии было около трех миллионов единиц социального жилья, согласно Федеральному правительственному отчету.
Национальная тенденция усиливается в Берлине, где население растет примерно на 40 000 человек в год. Начиная с 2009 года, арендные ставки повысились в столице на 46%, в то время как около 50% семей имеют право на помощь в аренде. Многие из новых жителей проводят выходные в поисках предложения, соперничая с 50 или более потенциальными арендаторами в быстро облагораживающихся районах.
По мнению экспертов, в Германии есть риск возникновения «пузыря» на рынке недвижимости.
Лазейки в Mietpreisbremse позволяют владельцам нарушать 10%-ый «потолок» по различным причинам. Например, если собственник тратит больше, чем треть от стоимости строительства нового жилья на модернизацию квартиры, закон не применяется. В итоге, владелец повышает ставки, что вынуждает жильцов выселяться.
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