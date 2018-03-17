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В Калининграде решили не спешить со строительство 25-этажным строительством
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В Калининграде решили не спешить со строительство 25-этажным строительством 

Вести Калининград 4 часа назад
Фото: Вести Калининград
25-этажное строительство — это не масштаб Калининграда. К такому выводу пришли на первом заседании областного архитектурно-градостроительного совета.
«Практики строительства таких высоких домов в регионе нет. Принятыми градостроительными документами допускается строительство максимум до 18 этажей. Участники совета пришли к мнению, что 25-этажное строительство — это не масштаб Калининграда и необходимо действовать в рамках существующих параметров», — сказал главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин.
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