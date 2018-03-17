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Усыпальницы и башни отреставрируют в Новодевичьем монастыре в Москве в 2018 году
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Усыпальницы и башни отреставрируют в Новодевичьем монастыре в Москве в 2018 году 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
К началу ноября 2018 года планируется завершить реставрацию нескольких объектов ансамбля Новодевичьего монастыря — усыпальницы Прохоровых и Волконских, Чеботарной, Иосафовской и Швальной башен и двух иконостасов, сообщается на сайте RosTender.info.
«Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила сразу шесть конкурсов с ограниченным участием на проведение реставрационных работ в Новодевичьем монастыре. Заявки на все тендеры принимаются до 5 апреля, победителей назовут 11 апреля», — говорится в сообщении.
Подрядчикам предстоит отреставрировать усыпальницу Прохоровых, построенную в 1911 году по проекту архитектора В. А. Покровского, и усыпальницу Волконских, возведенную в 1830-е годы. Стоимость работ оценивается в 28 миллионов рублей и в 5 миллионов рублей.
«На реставрацию Чеботарной, Иосафовской и Швальной башен выделено 93 миллиона рублей. Кроме того, необходимо восстановить по историческим образцам рамы и окна иконостаса Амвросиевской церкви палат царицы Ирины Годуновой (годы постройки — 1580-1590), рамы и окна иконостаса второго яруса колокольни монастыря и киот с иконой часовни святого Николая Никольской башни. Стоимость работ по первому объекту составляет 33 миллиона рублей, по второму — 60 миллионов рублей, по третьему — 2,9 миллиона рублей», — добавляется в сообщении.
Финансирование реставрации ведется из федерального бюджета. Все работы должны быть завершены 31 октября 2018 года.
Ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве на Новодевичьем проезде является объектом культурного наследия федерального значения.
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