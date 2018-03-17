Ещё
Камчатка получила первый транш на развитие главного аэропорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Камчатка получила первый транш на развитие главного аэропорта 

Российская Газета 7 часов назад
Камчатка получила от компании «Аэропорты регионов» первые 3,5 миллиарда рублей на реализацию инвестпроекта по развитию международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» (Елизово), сообщила пресс-служба правительства края.
Это почти половина всех средств, которые потребуются на строительство.
— Сейчас специалистами проводятся проектные работы. После их завершения и получения соответствующих заключений, мы сможем приступить к строительству нового комплекса, — отметил губернатор края Владимир Илюхин.
Предстоит построить пассажирский терминал, оборудованный телетрапами и рассчитанный на комфортное обслуживание до миллиона пассажиров в год, гостиницу на 120 номеров и торгово-офисный центр. Общая площадь возводимого комплекса составит 34 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2021 году.
В пресс-службе отметили, что здание нового пассажирского терминала будет выполнено в виде усеченного конуса, напоминающего вулкан.
Российская Газета: последние новости
В Омске начали борьбу с самовольной перепланировкой квартир Хозяин в цифре Минстрой утвердил стоимость жилья для регионов России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ456
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля741
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение