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Мэрии удалось получить больше 130 миллионов за 7 аварийных домов
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Мэрии удалось получить больше 130 миллионов за 7 аварийных домов 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
Городские власти нашли застройщика на участок площадью 19,5 тысяч кв. м с семью аварийными домами на улицах Грибоедова и Коммунстроевская — результаты аукциона на право развития застроенной территории опубликованы на сайте torgi.gov.ru.
Решение о сносе домов в границах улиц Грибоедова, Красносельская, Коммунстроевская и Воинская 2-я приняли в декабре прошлого года. Под расселение попадают дома на улице Грибоедова, 160, 166, 168 и 170, а также дома на улице Коммунстроевская, 163, 165 и 167 — почти все признали аварийными в 2017 году.
К аукциону допустили троих участников, во время торгов они подняли стоимость земли с домами в 11,7 раз: с 11,17 млн до 131,17 млн рублей. Победителем признали компанию «Торговый союз» — она обошла в аукционе «Краснообск. Монтажспецстрой» и «Платформу». Связаться с победителем торгов корреспонденту НГС не удалось: по указанному в базе данных «СПАРК» номеру никто не ответил.
По условиям договора, до конца 2019 года компенсации или новые квартиры должны предоставить жителям домов на улице Грибоедова, 166, 168 и 170, до конца 2021 года — жителям дома на Коммунстроевской, 167. Мэрия в свою очередь обязуется до конца 2018 года принять решение об изъятии для муниципальных нужд всех помещений в семи домах. До конца октября 2025 года на их месте должны быть построены новые дома.
Стоит отметить, что участок в Центральном районе Новосибирска, проданный с молотка в тот же день, вызвал куда меньший ажиотаж — за него в бюджет города удалось выручить лишь 45 млн рублей.
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