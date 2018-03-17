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Через три года в Красноярске исчезнет печное отопление
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Через три года в Красноярске исчезнет печное отопление 

АиФ Красноярск 10 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку найти деньги для «продолжения программы расселения аварийного жилья в Красноярске». В рамках упомянутого документа, а в ходе подготовки к Универсиаде под снос отправятся 65 домов площадью 24,5 тысячи квадратных метров. Краевой бюджет потратит на это около 1,5 млрд рублей. Но этого недостаточно. Для получения значительного экологического эффекта необходимо снести 129 тысяч квадратных метров жилья, 35% которого имеет печное отопление. Федеральное финансирование позволит закрыть порядка 30 устаревших котельных и полностью вытеснить печное отопление из центра города.
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