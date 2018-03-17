Жилой комплекс площадью почти 75 тыс. кв. м планируется построить вблизи пос. Нахабино до конца 2020 г.

В городском округе Красногорск инспекторы Главгосстройндзора Московской области начали проверку строительства жилого комплекса площадью почти 75 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройндзора Московской области приступил к плановой проверке строительства комплексной жилой застройки, расположенной вблизи пос. Нахабино городского округа Красногорск. Общая площадь застройки составляет 74 тыс. 630 кв. м. Плановая проверка на объекте завершится 21 марта. Строительство жилого комплекса планируется завершить до конца 2020 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на территории ЖК будут обустроены проезды и тротуары, парковка для автомобилей, детские игровые и спортивные площадки. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан.

«В настоящее время в рамках возведения домов первой-третьей очередей, ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей, отделка мест общего пользования, осуществляется благоустройство территории. В рамках строительства четвертой-шестой очередей ведутся строительно-монтажные работы по возведению монолитных конструкций. Строительство в графике», — приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройндзора Московской области Руслана Тагиева.

В ведомстве уточнили, что строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Фрегат».