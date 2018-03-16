Инвестплощадка в Каспийске готова на 90%

"Ее завершение планировалось в декабре 2018 года. С точки зрения объема работ там на 90% все уже сделано. Мы завязли на этапе пуска-наладки и… сбора всех документов. Объекты должны быть поставлены на баланс. На этом этапе мы сейчас находимся, надеемся в ближайший квартал, до середины года, эту историю завершить", — сказал он.

Кривогов ранее сообщил, что на территории промышленной площадки расположится несколько предприятий, связанных со строительной отраслью, в том числе цементный завод и завод строительных материалов. На инфраструктуру площадки выделили более 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в город Каспийск благодаря поддержке Фонда развития моногородов планируется привлечь порядка 2,4 млрд рублей инвестиций.

Якорным проектом в Каспийске является завод строительных материалов. В него планируют привлечь 1,8 млрд рублей (в том числе за счет кредитных средств), создать 280 рабочих мест. Остальные инвестиции направят на сопутствующие производства, все проекты дадут 850 рабочих мест.