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Ленобласть планирует решать проблему дольщиков посредством договоров с застройщиками
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Ленобласть планирует решать проблему дольщиков посредством договоров с застройщиками 

ТАСС 19 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Администрация Ленинградской области планирует решить проблему дольщиков путем заключения с каждым проблемным застройщиком договора по срокам и условиям введения жилых домов в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, эти планы озвучил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.
На совещании в пятницу Москвин рассказал, что Госстройнадзор региона разрабатывает соглашения с застройщиками, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками.
"В этих соглашения будут четко прописаны сферы ответственности сторон, меры поддержки застройщика региональными властями, а также закреплены сроки ввода проблемных домов [в эксплуатацию]", — цитирует слова Москвина пресс-служба.
В этом году при содействии областной администрации планируется ввести в эксплуатацию два проблемных объекта в Гатчине и в Новом Девяткино и еще 18 многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначальных сроков введения в эксплуатацию.
В 2017 году при содействии администрации Ленинградской области завершено строительство 39 многоквартирных домов, по которым первоначальные сроки были сорваны. Жилые помещения в них получили 10,9 тыс. граждан — участников строительства.
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