Ленобласть планирует решать проблему дольщиков посредством договоров с застройщиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 марта. / ТАСС /. Администрация Ленинградской области планирует решить проблему дольщиков путем заключения с каждым проблемным застройщиком договора по срокам и условиям введения жилых домов в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, эти планы озвучил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин

На совещании в пятницу Москвин рассказал, что Госстройнадзор региона разрабатывает соглашения с застройщиками, которые не выполняют свои обязательства перед дольщиками.

"В этих соглашения будут четко прописаны сферы ответственности сторон, меры поддержки застройщика региональными властями, а также закреплены сроки ввода проблемных домов [в эксплуатацию]", — цитирует слова Москвина пресс-служба.

В этом году при содействии областной администрации планируется ввести в эксплуатацию два проблемных объекта в Гатчине и в Новом Девяткино и еще 18 многоквартирных домов, строящихся со значительным нарушением первоначальных сроков введения в эксплуатацию.

В 2017 году при содействии администрации Ленинградской области завершено строительство 39 многоквартирных домов, по которым первоначальные сроки были сорваны. Жилые помещения в них получили 10,9 тыс. граждан — участников строительства.