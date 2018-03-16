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Дом, в котором снималось «Криминальное чтиво», выставлен на продажу
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Дом, в котором снималось «Криминальное чтиво», выставлен на продажу 

Вести.Ru 18 часов назад
Представители агентства недвижимости The Agency выставили на продажу коттедж, в котором снималась одна из сцен «Криминального чтива» Квентина Тарантино. Стоимость здания площадью 400 квадратных метров вместе с гаражом и двором составляет 1,4 миллиона долларов.
Важный для истории кинематографа дом находится в районе Студио-Сити. Здание расположено рядом с киностудиями и крупными магазинами. Именно в этот коттедж зашли преступники Джулс и Винсент, чтобы попросить помощи у Джимми после того, как они случайно убили человека в своей машине.
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