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Более 1 млрд руб. направят в Карелии на расселение неучтенного аварийного жилья
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Более 1 млрд руб. направят в Карелии на расселение неучтенного аварийного жилья 

ТАСС 20 часов назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Более одного млрд рублей направят в Карелии на расселение 24 тыс. кв. м аварийного жилья, которые ранее не учли из-за халатности чиновников. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе республиканского министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Карелии о выделении средств на расселение вновь выявленного аварийного жилья. Объем дополнительного финансирования составил более 790 млн рублей. В бюджете республики предусмотрено 267 млн рублей. Таким образом, на завершающий этап программы будет направлено более одного млрд рублей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, деньги выделяются на расселение 141 аварийного дома или 24 тыс. кв. м жилья, которые ранее не попали в программу по причине чиновничьей халатности.
"Запланировано как строительство жилья, так и приобретение готовых квартир. Новые дома будут построены в Олонце, Кемском и Беломорском районах. Три новостройки возведут в Петрозаводске", — отметили в Минстрое.
Всего, начиная с 2014 года, в Карелии из аварийного жилья переехали более 5 тыс. человек. Площадь расселенного фонда составила 88 тыс. кв. метров. Ранее глава республики Артур Парфенчиков сказал, что регион расселит все аварийное жилье до конца 2018 года.
В феврале 2016 года министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что Забайкальский край и Карелия систематически не выполняют программу расселения аварийного жилья и фактически «саботируют ее», несмотря на предоставление им финансирования на реализацию программы. За срыв программы предыдущий руководитель региона Александр Худилайнен получил выговор от президента.
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