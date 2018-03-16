Более 1 млрд руб. направят в Карелии на расселение неучтенного аварийного жилья

ПЕТРОЗАВОДСК , 16 марта. / ТАСС /. Более одного млрд рублей направят в Карелии на расселение 24 тыс. кв. м аварийного жилья, которые ранее не учли из-за халатности чиновников. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе республиканского министерства строительства , ЖКХ и энергетики.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Карелии о выделении средств на расселение вновь выявленного аварийного жилья. Объем дополнительного финансирования составил более 790 млн рублей. В бюджете республики предусмотрено 267 млн рублей. Таким образом, на завершающий этап программы будет направлено более одного млрд рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, деньги выделяются на расселение 141 аварийного дома или 24 тыс. кв. м жилья, которые ранее не попали в программу по причине чиновничьей халатности.

"Запланировано как строительство жилья, так и приобретение готовых квартир. Новые дома будут построены в Олонце , Кемском и Беломорском районах. Три новостройки возведут в Петрозаводске", — отметили в Минстрое.