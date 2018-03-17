В Екатеринбурге объявлен аукцион на ремонт десяти дорог

Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 294,9 миллиона рублей, работы разделены на три позиции стоимостью 14,75 миллиона, 27,78 миллиона и 252,4 миллиона соответственно. Подрядчик должен будет внести в обеспечение исполнения контракта 88,48 миллиона рублей. Ремонт предполагается провести на автодороге в поселок Шувакиш и дороге «Фреза», улицах Саввы Белых, Монтажников, Сыромолотова, Новгородцевой, Мостовой, Новинской, Автомагистральной, Баумана, Маневровой.

Аукцион объявлен 16 марта, заявки принимаются до 1 апреля, сам конкурс назначен на 6 апреля. Работы должны быть выполнены к 25 декабря 2018 года.