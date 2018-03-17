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В Екатеринбурге объявлен аукцион на ремонт десяти дорог
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В Екатеринбурге объявлен аукцион на ремонт десяти дорог 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как следует из информации, размещенной на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 294,9 миллиона рублей, работы разделены на три позиции стоимостью 14,75 миллиона, 27,78 миллиона и 252,4 миллиона соответственно. Подрядчик должен будет внести в обеспечение исполнения контракта 88,48 миллиона рублей. Ремонт предполагается провести на автодороге в поселок Шувакиш и дороге «Фреза», улицах Саввы Белых, Монтажников, Сыромолотова, Новгородцевой, Мостовой, Новинской, Автомагистральной, Баумана, Маневровой.
Аукцион объявлен 16 марта, заявки принимаются до 1 апреля, сам конкурс назначен на 6 апреля. Работы должны быть выполнены к 25 декабря 2018 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге за 2018 год отремонтируют 31 участок дорог и 42 светофора. Работы пройдут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
фото Евгений Поторочин
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