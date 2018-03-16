Правительственные аналитики прогнозируют рост себестоимости жилищного строительства 

По мнению экспертов Аналитического центра при Правительстве РФ, переход от долевого строительства к проектному финансированию увеличит себестоимость строительства, окажет давление на цены, и приведет к уменьшению прибыли застройщиков. Фото: www.ac.gov.ru Опубликован обзор «Динамика индивидуального жилищного строительства», подготовленный Аналитическим центром при Правительстве РФ по итогам 2017 года. В обзоре отмечается, что жилищное строительство вошло в затяжной кризис с середины 2015 года. Cокращение объемов ввода жилья обусловлено сжатием платежеспособного спроса. В 2017 году российская экономика демонстрирует признаки восстановления после рецессии 2015—2016 годов, но этот процесс еще не приобрел устойчивый характер. В то же время на рынке недвижимости сохраняется избыток предложения. Переход от долевого строительства к проектному финансированию через три года подтолкнет девелоперов к ускоренному завершению проектов, что приведет к дальнейшему росту предложения и окажет давление на цены. В результате внесения правок в законодательство, регулирующее жилищное строительство, можно ожидать консолидации рынка, роста себестоимости строительства и уменьшения прибыли застройщиков, отмечают аналитики. В обзоре отмечается, что первая волна сокращения совокупных показателей жилищного строительства (во второй половине 2015 года и начале 2016 года) была сконцентрирована преимущественно в секторе индивидуального домостроения. Одной из причин этого мог являться сдвиг спроса в пользу многоквартирных домов в условиях сокращения реальных личных доходов в прошедшие годы. Во второй волне спада (конец 2016 года и первая половина 2017 года) негативные тенденции почти в равной степени отразились на строительстве индивидуальных и многоквартирных домов. Спад достиг и сегмента многоквартирных домов, что соответствует традиционному запаздыванию реакции сектора жилищного строительства в деловом цикле. Средний размер вводимых в России квартир в частных домах в 2,4 раза превысил средний размер квартир в МКД (для сравнения, в начале 2000-х годов это соотношение находилось на уровне 1,8 раза). Одной из причин роста дифференциации является то, что девелоперы вводят гораздо больше однокомнатных квартир и студий, которые быстрее всего продаются. Основными видами вводимых индивидуальных домов по преобладающим материалам стен являются деревянные, кирпичные и блочные. Деревянные дома принципиально отличаются от всех остальных видов по средней площади — 90-95 кв. м против 140-160 кв. м у кирпичных, каменных и блочных домов. Интерес для застройщиков представляет также новый обзор Аналитического центра при Правительстве РФ о динамике доходов населения.