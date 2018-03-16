Штрафы за незаконное подключение к сетям предлагается увеличить 

Соответствующий законопроект внесен Правительством РФ в Госдуму и опубликован в думской электронной базе данных. Фото: www.kazan.kp.ru Согласно действующему законодательству, штрафы за самовольное подключение для физических лиц составляют от 10 до 15 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 80 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. руб. Авторы законопроекта предлагают установить более высокие штрафы за повторное нарушение: 15—30 тыс. руб. для физлиц, 80—200 тыс. руб. для должностных лиц и 200—300 тыс. руб. — для юрлиц. «Внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы», поясняется в записке к документу. Кроме того, в материалах приводятся данные ПАО «Россети» за 2017 год, согласно которым в среднем около 8% лиц, совершавших незаконное подключение и бездоговорное потребление электрической энергии, совершали в течение года аналогичные деяния повторно. А по информации ПАО «Газпрома», в сфере газоснабжения соответствующий показатель составляет в среднем 27%, а в отдельных регионах — преимущественно в Южном федеральном округе и Поволжье — доходит до 40—50%. Фото: www.trubamaster.ru