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Усс оценил затраты на ликвидацию ветхого жилья в Красноярске примерно в 7 млрд рублей
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Усс оценил затраты на ликвидацию ветхого жилья в Красноярске примерно в 7 млрд рублей 

ТАСС 21 час назад
КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей потребуется для ликвидации ветхого аварийного жилья в Красноярске. Об этом в пятницу сообщил журналистам врио губернатора региона Александр Усс.
"Решение проблемы ветхого жилья применительно к центру города. Для этого требуется сумма в 6,7 миллиарда рублей. Думаю, этот вопрос тесно связан с вопросами экологии", — сказал Усс. По его словам, ликвидация ветхого жилья позволит ликвидировать печное отопление, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе.
На сегодняшний день в краевой столице признаны аварийными и подлежат сносу 129,16 тыс. кв. метров жилья, 35% которого имеет печное отопление либо отапливается малыми угольными котельными.
"Предполагается, что из федерального бюджета будут выделены необходимые средства для реализации этой программы (ликвидации аварийного жилья). В течение трех лет должно исчезнуть печное отопление в центре Красноярска, и должно быть закрыто около 30 устаревших котельных. Это существенно улучшит экологическую ситуацию в краевом центре", — сообщила пресс-служба губернатора.
Президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Дмитрию Козаку подготовить предложения по продолжению программы расселения аварийного жилья в Красноярске.
Красноярск — промышленный город, источниками смога в котором являются транспорт и многочисленные предприятия. В безветренную погоду в атмосфере города, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. С начала года режим неблагоприятных метеорологических условий вводился в городе уже семь раз.
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