В Калининградской области запускают новую программу поддержки семей по улучшению жилищных условий

Мой Калининград . В Калининградской области новую программу поддержки семей по улучшению жилищных условий планируют запустить нынешней весной.

Меры поддержки будут адресованы семьям Калининградской области, где с 1 января 2018 года появился первый и последующий ребенок, и которые оформили ипотечный кредит.

Об этом в Калининграде заместитель председателя правительства — министр строительства и ЖКХ Максим Федосеев сообщил в ходе оперативного совещания облправительства сегодня, 16 марта 2018 года.

По его словам, процесс согласования программы, направленной на стимулирование рождаемости в регионе, завершается. Таким образом, граждане получат ежемесячную компенсацию процентов по ипотечному кредиту. До достижения ребенком возраста одного года компенсация предусмотрена в размере 100%. С одного до двух лет — в размере 75%, а с двух до трех лет — в размере 50%, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 16 марта 2018 года, в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Нами подана заявка в министерство финансов Калининградской области на 52 миллиона рублей. Надеемся, что программа войдет в ближайшую корректировку бюджета. Если все пойдет хорошо, мы сможем обеспечить данной мерой поддержки до тысячи семей. Вся программа рассчитана на три года», — сказал Максим Федосеев.

Подводя итоги прошлого года, глава регионального минстроя отметил, что за этот период 169 молодых семей получили соцвыплаты на приобретение и строительство жилья. Кроме того, семь молодых семей получили дополнительные средства при рождении детей.

Такие меры были оказаны в рамках соглашения, заключенного с Минстроем России на условии софинансирования муниципалитетов и области. Из федерального бюджета выделено 31,5 миллиона рублей. В этом году на эти же цели предусмотрено более 85 миллионов рублей, из которых 18,2 миллиона — средства федерального центра, 34,2 миллиона — областного бюджета. В список получателей включены 124 молодые семьи региона.

«Ведется работа по заключению с муниципальными образованиями соглашений о предоставлении субсидии молодым семьям. Свидетельства на получение соцвыплат будут выданы в апреле. Количество семей во всех муниципалитетах осталось примерно одним и тем же, кроме Калининграда. Здесь их число уменьшилось. Это связано с уменьшением выделенных средств городского бюджета. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры», — заявил Федосеев.

Также на 2018 год в областном бюджете предусмотрено 18,8 миллиона рублей на субсидирование части первоначального взноса по ипотеке для молодых педагогических и медицинских работников. Всего мера распространится на 40 таких семей. Кроме того, выделено более 17 миллионов рублей на программу «Льготная ипотека». Сумма рассчитана на 107 семей региона.