В столице провели брифинг на тему долевого строительства 

Круглый стол, посвященный теме долевого строительства, состоялся в стенах Торгово-промышленной палате Москвы в пятницу, 16 марта.
Спикерами встречи выступили депутат Государственной думы Анатолий Выборный, директор Департамента жилищной политики Ольга Корниенко, а также представитель комитета торгово-промышленной палаты Валентин Игнатьев.
По словам Анатолия Выборного, в прошлом году в России сделали важный шаг к тому, чтобы понятие «обманутый дольщик» не существовало. В ходе круглого стола отметили, что в прошлом году был принят федеральный закон, согласно которому компенсационный фонд защиты прав участников долевого строительства. Теперь предусматривается усиление административной ответственности должностных лиц за нарушение требований законодательства в области долевого строительства.