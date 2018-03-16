Управа района Братеево города Москвы: последние новости

В столице провели брифинг на тему долевого строительства

Собянин: Число ДТП на столичных дорогах уменьшилось почти вдвое

Более 400 тысяч пассажиров перевез общественный транспорт Москвы в новогоднюю ночь