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В Невинномысске построят новый путепровод за 1,6 млрд рублей
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В Невинномысске построят новый путепровод за 1,6 млрд рублей 

ТАСС 22 часа назад
ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Новый путепровод за 1,6 млрд руб. начали строить в Невинномысске. Как сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ставропольского края, он соединит разделенные железной дорогой части Невинномысска, улучшит пропускную способность городской автодорожной сети.
"В Невинномысске состоялась торжественная церемония закладки символического камня в строительство будущего путепровода. Сметная стоимость строительства — 1,6 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Решение о строительстве путепровода по улицам Степная и Партизанская приняли на одном из заседаний краевого градостроительного совета под председательством губернатора Владимира Владимирова. Сейчас город разделен на две части железнодорожными путями, и вся логистика идет только по одному мосту, возраст которого превышает 50 лет. Новый путепровод будет представлять собой автомобильный мост над железной дорогой протяженностью порядка 300 м с двумя полосами движения в обе стороны и соответствующей развязкой.
Власти уже заключили контракт на 10 млн руб. на составление проектно-сметной документации при поддержке компании «ЕвроХим». Ожидается, что строительство новой транспортной развязки завершат в 2020 году.
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