Ресин рассказал, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия 5 миллионам семей

Для того чтобы ежегодно 5 миллионов российских семей могли улучшать свои жилищные условия, необходимо создать фонд государственного или муниципального жилья. Об этом « Парламентской газете » заявил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин

«Главное, что необходимо сделать для серьёзного прорыва в решении квартирного вопроса, — обеспечить приток в строительную отрасль инвестиционных ресурсов, что соотносится с другими приоритетами в сфере соцполитики», — сказал он, комментируя перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля.

По его словам, также необходимо обеспечить рост доступности ипотеки, которая является основным механизмом формирования отраслевых финансов.

Но не менее важным направлением работы должно стать создание фонда государственного или муниципального жилья, который обеспечит высокий социальный стандарт для тех, кому недоступны ипотечные кредиты.

По мнению Ресина, субсидирование найма такого жилья должно стать ключевым механизмом для обеспечения гособязательств.

«Реализация этого подхода позволит сформировать огромный рынок для проектов частно-государственного партнёрства, концессионных проектов, которые многократно расширят инвестиционный потенциал отрасли», — уверен он.

Депутат считает, что следует сформировать эффективную методику, по которой разработают и реализуют документы территориального планирования.

Прежде всего речь идёт о перспективном расселении и инфраструктурном обеспечении принимаемых решений, особенно в части экономической обоснованности. Аналогичные требования нужны и для реализации инфраструктурной ипотеки.

«Все эти вопросы находятся в повестке нашего Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Комитета Госдумы по транспорту и строительству. Мы готовим ряд законодательных инициатив, которые позволят максимально быстро трансформировать поручение президента в чёткую программу действий», — заключил Владимир Ресин.

До 15 апреля Администрация Президента должна разработать проект указа главы государства, который определит цели развития страны до 2024 года.

Одним из пунктов в документе станет «обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно».