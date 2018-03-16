Ещё
Ресин рассказал, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия 5 миллионам семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ресин рассказал, что позволит ежегодно улучшать жилищные условия 5 миллионам семей 

Парламентская газета 22 часа назад
Фото: Парламентская газета
Для того чтобы ежегодно 5 миллионов российских семей могли улучшать свои жилищные условия, необходимо создать фонд государственного или муниципального жилья. Об этом «Парламентской газете» заявил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин.
«Главное, что необходимо сделать для серьёзного прорыва в решении квартирного вопроса, — обеспечить приток в строительную отрасль инвестиционных ресурсов, что соотносится с другими приоритетами в сфере соцполитики», — сказал он, комментируя перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля.
По его словам, также необходимо обеспечить рост доступности ипотеки, которая является основным механизмом формирования отраслевых финансов.
Но не менее важным направлением работы должно стать создание фонда государственного или муниципального жилья, который обеспечит высокий социальный стандарт для тех, кому недоступны ипотечные кредиты.
По мнению Ресина, субсидирование найма такого жилья должно стать ключевым механизмом для обеспечения гособязательств.
«Реализация этого подхода позволит сформировать огромный рынок для проектов частно-государственного партнёрства, концессионных проектов, которые многократно расширят инвестиционный потенциал отрасли», — уверен он.
Депутат считает, что следует сформировать эффективную методику, по которой разработают и реализуют документы территориального планирования.
Прежде всего речь идёт о перспективном расселении и инфраструктурном обеспечении принимаемых решений, особенно в части экономической обоснованности. Аналогичные требования нужны и для реализации инфраструктурной ипотеки.
«Все эти вопросы находятся в повестке нашего Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Комитета Госдумы по транспорту и строительству. Мы готовим ряд законодательных инициатив, которые позволят максимально быстро трансформировать поручение президента в чёткую программу действий», — заключил Владимир Ресин.
До 15 апреля Администрация Президента должна разработать проект указа главы государства, который определит цели развития страны до 2024 года.
Одним из пунктов в документе станет «обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно».
Парламентская газета: последние новости
Тимофеева пообещала проконтролировать расходование средств на строительство детсада в Михайловске Минсельхоз предложил уточнить наказание за перевозку животных без ветеринарных документов Власти Москвы отказались от льготной ипотеки по программе реновации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ467
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля741
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение