Более 7 млн рублей выделено для донских школ

Более 7 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области для школ региона.

Согласно информации из официальных источников, свыше 3 млн рублей из выделенной суммы затратят на капремонт системы отопления школы в слободе Аграфеновка Родионово-Несветайского района.

Ранее для этого образовательного учреждения были выделены средства на установку окон.

Более 2 млн рублей направят на капремонт кровли школы в хуторе Второй Киевский Кашарского района.

Еще около 2 млн рублей пойдет на приобретение автобуса для детско-юношеской спортивной школы Сальского района.