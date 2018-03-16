Ещё
Более 7 млн рублей выделено для донских школ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 7 млн рублей выделено для донских школ 

АиФ Ростов 20 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Более 7 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области для школ региона.
Согласно информации из официальных источников, свыше 3 млн рублей из выделенной суммы затратят на капремонт системы отопления школы в слободе Аграфеновка Родионово-Несветайского района.
Ранее для этого образовательного учреждения были выделены средства на установку окон.
Более 2 млн рублей направят на капремонт кровли школы в хуторе Второй Киевский Кашарского района.
Еще около 2 млн рублей пойдет на приобретение автобуса для детско-юношеской спортивной школы Сальского района.
АиФ Ростов: последние новости
Около 3 млн рублей направят на улучшение водоснабжения в двух районах Дона Спорткомплекс с бассейном откроют в Аксае во втором квартале Посвященный воссоединению Крыма с Россией митинг-концерт пройдет в Ростове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии426
Украина пожаловалась в ООН65
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Сенатор объяснил закрытие Британского совета24
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти57
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение