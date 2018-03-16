Ещё
Сбербанк построит жилье для 1,6 тыс. человек в технопарке «Сколково»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк построит жилье для 1,6 тыс. человек в технопарке «Сколково» 

ТАСС 19 часов назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует построить жилой квартал в технопарке "Сколково" на 60355 кв метра или 653 квартиры, рассчитанные на проживание 1600 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе банка в пятницу.
"Планируется построить 60355 кв метров жилья или 653 квартиры, рассчитанные на 1600 жителей. Ориентировочные сроки выхода на площадку — август 2018 года. Строительство объектов займет 24 месяца", — сообщили в пресс-службе.
Вопрос о проектировании второй очереди Технопарка «Сколково» обсуждался на состоявшемся 15 марта заседании Совета Фонда «Сколково». Нынешнее здание уже заполнено на 98,5%. Предполагается, что в течение ближайших трех лет будет построено 75 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных помещений.
Первая очередь Технопарка была построена на средства Фонда. Вторая должна стать инвесторским проектом. Один из ключевых партнеров «Сколкова», Сбербанк, намерен построить на территории иннограда жилой квартал для сотрудников своего дата-центра и технопарка.
ТАСС: последние новости
Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Большинство услуг по учету недвижимости в Москве перейдет в электронный формат к 2020 году Усс оценил затраты на ликвидацию ветхого жилья в Красноярске примерно в 7 млрд рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ459
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля741
В Госдуме оценили заявление Порошенко74
День рождения скандальной порнозвезды23
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение