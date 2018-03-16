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Круглый стол на тему долевого строительства провели в Москве (ДЛЯ УПРАВЫ БЗ)
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Круглый стол на тему долевого строительства провели в Москве (ДЛЯ УПРАВЫ БЗ) 

Управа района Бирюлево Западное 21 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Круглый стол на тему долевого строительства состоялся в Торгово-промышленной палате Москвы в пятницу, 16 марта.
На мероприятии присутствовали депутат Госдумы Анатолий Выборный, директор Департамента жилищной политики Ольга Корниенко, член комитета торгово-промышленной палаты по безопасности предпринимательской деятельности торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев и другие участники.
Открывая круглый стол, Анатолий Выборный отметил, что в прошлом году в России был сделан важный шаг к тому, чтобы понятие «обманутый дольщик» перестало существовать.
— За это время был принят федеральный закон, согласно которому создан компенсационный фонд защиты прав участников долевого строительства; приняты еще два законопроекта, которые усиливают гарантии прав этой категории граждан. Они предусматривают, в частности, усиление административной ответственности полномочных должностных лиц за нарушение требований законодательства в области долевого строительства. Например, за необоснованное решение о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям, — отметил Анатолий Выборный.
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