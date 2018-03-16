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В Москве построили три жилых корпуса для военных
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В Москве построили три жилых корпуса для военных 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: Российская Газета
Более тысячи военных семей, несколько лет дожидавшихся новоселья в Москве, скоро наконец-то въедут в собственные квартиры.
Это радостное событие стало возможным после того, как на Левобережной улице строители сдали в эксплуатацию еще три жилых корпуса. В расположенных там квартирах в ближайшее время поселятся 1004 военных очередника. Точнее говоря, в новостройку въедут гораздо больше людей, поскольку практический каждый армейский претендент на это жилье имеет семью.
В военном ведомстве корреспонденту «РГ» сказали, что все квартиры в самом крупном микрорайоне Москвы (23 высотных корпуса на 5856 квартир) предназначены для постоянного проживания офицеров и их домочадцев. Как и положено по закону, жилье передается им в собственность безвозмездно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».
С учетом трех новых корпусов, которые полностью готовы к заселению, военные строители уже возвели на улице Левобережной 12 домов на 3143 квартиры. Представители Минобороны совместно с руководителями военно-строительного комплекса ведомства регулярно проводят встречи с будущими жильцами. Причем происходит это прямо на строительных площадках микрорайона.
По данным ведомства, за последние годы в различных районах столицы был введен в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10579 квартир.
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