Как переехать и где купить: в Москве пройдет выставка по иммиграции и …

Иммиграционные программы, а также программы оформления гражданства в развитых странах путем инвестирования или покупки недвижимости активно набирают популярность в странах СНГ.

Где получить исчерпывающую информацию об иммиграции, элитной недвижимости и инвестировании?

Станьте гостем международной выставки-конференции по иммиграции и элитной недвижимости Moscow International Emigration & Luxury Property Expo, которая состоится 23 и 24 апреля 2018 года в Москве , и получите ответы на все интересующие вопросы от профессионалов рынка и ТОП-спикеров из 30 стран мира.

Почему вам стоит посетить выставку

Вы прослушаете выступления ТОП-спикеров из 30 стран, которые поделятся эксклюзивной информацией и реальными кейсами рынка недвижимости и иммиграционных услуг.

Вы получите бесплатные консультации от ведущих компаний в сфере иммиграции и элитной недвижимости.

Вы заведете полезные знакомства и найдете партнеров по бизнесу.

На выставке вы узнаете:

Как выбрать оптимальную иммиграционную программу, найти интересный проект для инвестирования за границей или присмотреть себе зарубежную недвижимость, чтобы сохранить ваши активы.

Как оформить второе гражданство, резидентство или вид на жительство в США Канаде или странах ЕС

Как расширить свой бизнес путем инвестирования за рубежом, получить доступ к выгодным кредитам, найти новые возможности для образования детей.

Как декларировать доходы и активы в странах ЕС, США, Канаде, Великобритании и других государствах, оптимизировать налогообложение, регистрировать компании и открывать счета в развитых странах и многое другое.

Как попасть на выставку

Чтобы посетить мероприятие, вам нужно зарегистрироваться. Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте.