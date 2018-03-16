Как переехать и где купить: в Москве пройдет выставка по иммиграции и … 

Иммиграционные программы, а также программы оформления гражданства в развитых странах путем инвестирования или покупки недвижимости активно набирают популярность в странах СНГ.
Где получить исчерпывающую информацию об иммиграции, элитной недвижимости и инвестировании?
Станьте гостем международной выставки-конференции по иммиграции и элитной недвижимости Moscow International Emigration & Luxury Property Expo, которая состоится 23 и 24 апреля 2018 года в Москве, и получите ответы на все интересующие вопросы от профессионалов рынка и ТОП-спикеров из 30 стран мира.
Почему вам стоит посетить выставку
Вы прослушаете выступления ТОП-спикеров из 30 стран, которые поделятся эксклюзивной информацией и реальными кейсами рынка недвижимости и иммиграционных услуг.
Вы получите бесплатные консультации от ведущих компаний в сфере иммиграции и элитной недвижимости.
Вы заведете полезные знакомства и найдете партнеров по бизнесу.
На выставке вы узнаете:
Как выбрать оптимальную иммиграционную программу, найти интересный проект для инвестирования за границей или присмотреть себе зарубежную недвижимость, чтобы сохранить ваши активы.
Как расширить свой бизнес путем инвестирования за рубежом, получить доступ к выгодным кредитам, найти новые возможности для образования детей.
Как декларировать доходы и активы в странах ЕС, США, Канаде, Великобритании и других государствах, оптимизировать налогообложение, регистрировать компании и открывать счета в развитых странах и многое другое.
Как попасть на выставку
Чтобы посетить мероприятие, вам нужно зарегистрироваться. Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте.