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Как переехать и где купить: в Москве пройдет выставка по иммиграции и …
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Как переехать и где купить: в Москве пройдет выставка по иммиграции и … 

Prian.ru 23 часа назад
Фото: Prian.ru
Иммиграционные программы, а также программы оформления гражданства в развитых странах путем инвестирования или покупки недвижимости активно набирают популярность в странах СНГ.
Где получить исчерпывающую информацию об иммиграции, элитной недвижимости и инвестировании?
Станьте гостем международной выставки-конференции по иммиграции и элитной недвижимости Moscow International Emigration & Luxury Property Expo, которая состоится 23 и 24 апреля 2018 года в Москве, и получите ответы на все интересующие вопросы от профессионалов рынка и ТОП-спикеров из 30 стран мира.
Почему вам стоит посетить выставку
Вы прослушаете выступления ТОП-спикеров из 30 стран, которые поделятся эксклюзивной информацией и реальными кейсами рынка недвижимости и иммиграционных услуг.
Вы получите бесплатные консультации от ведущих компаний в сфере иммиграции и элитной недвижимости.
Вы заведете полезные знакомства и найдете партнеров по бизнесу.
На выставке вы узнаете:
Как выбрать оптимальную иммиграционную программу, найти интересный проект для инвестирования за границей или присмотреть себе зарубежную недвижимость, чтобы сохранить ваши активы.
Как оформить второе гражданство, резидентство или вид на жительство в США, Канаде или странах ЕС.
Как расширить свой бизнес путем инвестирования за рубежом, получить доступ к выгодным кредитам, найти новые возможности для образования детей.
Как декларировать доходы и активы в странах ЕС, США, Канаде, Великобритании и других государствах, оптимизировать налогообложение, регистрировать компании и открывать счета в развитых странах и многое другое.
Как попасть на выставку
Чтобы посетить мероприятие, вам нужно зарегистрироваться. Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте.
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