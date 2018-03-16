Гостиницы Москвы оштрафовали на 10,5 млн руб за завышение цен к ЧМ‑2018

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве оштрафовали на 10,5 миллионов рублей гостиницы и отели, нарушившие законодательство в сфере защиты прав потребителей и требования санитарных норм в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, сообщается на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Москве с ноября 2017 года проводит контрольные проверки и осуществляет мониторинг в интернете за соблюдением коллективными средствами размещения установленных требований, взаимодействуя с департаментом спорта и туризма столицы. В ходе проводимых мероприятий особое внимание уделяется вопросам соблюдения обязательных требований санитарного законодательства, стоимости гостиничных номеров на период проведения ЧМ, соблюдения правил предоставления гостиничных услуг.

«Всего за период с 2017 года по март 2018 года проведено 192 проверки хозяйствующих субъектов, предоставляющих гостиничные услуги. По результатам проверок за нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей к административной ответственности привлечено 320 юридических лиц и 283 должностных лица и индивидуальных предпринимателя. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 10,5 миллионов рублей, в том числе за нарушения прав потребителей — 1,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В частности, в марте 2018 года управлением выявлены следующие хозяйствующие субъекты, завышавшие предельно установленные цены: ООО «Олимпия» (Москва, улица Дмитрия Ульянова, 24/1), без звезд, стоимость за сутки проживания в номере, относящемся к «иным категориям одноместного (двухместного или многоместного) размещения» составила 14381,25 рублей, что на 413% превышает предельно установленную цену.

Кроме этого, завышение цены были зафиксированы в ООО «Визит-Москва» (Москва, переулок Спиридоньевский, дом 9, строение 1), 4 звезды, стоимость за сутки проживания в номере, относящемся к «высшей категориям „люкс“, „джуниор сюит“, „студия“ составила 48 тысяч рублей, что на 20% превышает предельно установленную цену); ООО „Старый город“ (Москва, переулок Старопименовский, дом 11, строение 2), 3 звезды, стоимость за сутки проживания в номере, относящемся к „иным категориям одноместного (двухместного) размещения“составила 23,4 тысячи рублей, что на 91% превышает предельно установленную цену.

И в ООО „Мазаль“ отель „Гранд Отель Белорусская“ (Москва, улица Бутырский вал, дом 5), 3 звезды, стоимость за сутки проживания в номере, относящемся к „иным категориям одноместного (двухместного) размещения“ составила 15,5 тысяч рублей, что на 26,5% превышает предельно установленную цену.

Вместе с тем ряд гостиниц, ранее нарушавших указанные требования, а также предостережения о недопустимости нарушений, привели стоимость гостиничного обслуживания на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в соответствие с регулируемыми государством ценами. Так, при повторном мониторинге сайтов гостиниц „Славянка“, „Ренессанс Монарх“, „Шератон“, „Ленинградская“, отель „Сухаревский“, „Старый город на Камергерском“ и сервиса booking.com стоимость гостиничного обслуживания в них изменена и не превышает предельно установленные нормативы.