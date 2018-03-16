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Порядок определения кадастровой стоимости скорректируют законодательно
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Порядок определения кадастровой стоимости скорректируют законодательно 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
В пятницу президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. Среди поручений правительству — внести изменения в законодательство об ограничении величины кадастровой стоимости недвижимости. Срок исполнения — 15 июля этого года.
Поручения по итогам послания содержат большой блок экономических и социальных задач, отметил Володин. В числе приоритетов — решение социальных вопросов, налоговая политика и обеспечение лидерства в цифровой экономике, транспортной инфраструктуре, здравоохранении и образовании.
Уже 22 марта межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации Послания. По ряду направлений работа уже проделана, сообщил Володин. Думские комитеты будут прорабатывать все вопросы с отраслевыми министерствами, добавил он.
В свою очередь, помощник президента Андрей Белоусов предлагает сохранить понижающие коэффициенты налога на недвижимость до решения вопроса с кадастровой стоимостью. Он указал, что на сегодняшний день задача ограничения разницы между кадастровой стоимостью и рыночной «в целом не решена».
"Президент дал жесткое поручение, реально жесткое, в течение весенней сессии ее решить. Если ее решить не удастся, нужно будет пойти, мое предположение, на замораживание тех коэффициентов понижающих исчисления налогов, которые сегодня имеются", — цитирует Белоусова ТАСС.
Помощник президента напомнил, что в Налоговом кодексе «предусмотрена шкала», которая за несколько лет должна «дорасти до единицы». «Пока она 0,2 состоит от того налога, который должен платить с кадастровой стоимости. Надо будет заморозить тогда, и решать этот вопрос», — добавил он.
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