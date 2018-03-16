Сенаторы обсудят изменения методики кадастровой оценки жилья в апреле

Новые поправки должны установить государственное регулирование и контроль за кадастровой оценкой жилья, чтобы избежать ситуаций, когда кадастровая цена превышает рыночную стоимость жилья. На это обратил внимание председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

Он отметил, что все риски, на которые указал президент в ходе Послания Федеральному Собранию РФ в этом году, сенаторы ранее уже отмечали в своих рекомендациях Правительству РФ

«Очень рад, что президент поддержал нашу позицию. Мы, в свою очередь, проведём в апреле расширенное заседание по теме кадастровой оценки силами двух комитетов Совета Федерации — по бюджету и по экономической политике», — сообщил Сергей Рябухин.

Парламентарий подчеркнул, что поправками необходимо устранить главный перекос, из-за которого сегодня суды «завалены исками от граждан» — когда кадастровая цена объектов недвижимости, согласно которой начисляется кадастровый налог, назначается оценщиками выше даже рыночной цены.

«А в некоторых случаях превышение идёт в несколько раз! Это абсурд. Мы считаем, что нельзя отдавать на аутсорсинг функцию кадастровой оценки — она должна производиться обязательно при государственном регулировании, сопровождении и контроле», — уверен Сергей Рябухин.

Глава бюджетного комитета Совета Федерации заверил, что законодатели будут оказывать всяческое содействие Правительству в выработке необходимых законодательных решений, а также осуществлять обязательный парламентский контроль за исполнением поручений президента в срок.

«Считаю, что поставленный главой государства срок (до 15 июля 2018 года. — Прим. ред.) вполне реальный, наработки уже есть. Внести поправки по кадастровой оценке в Госдуму до конца весенней сессии нужно и затем, чтобы не «заносить хвост» на следующий год и принять закон в осеннюю сессию этого года», — уверен Сергей Рябухин.

В пятницу на сайте Президента России опубликован перечень поручений по реализации Послания главы государства Федеральному Собранию. Среди поручений Правительству России — обеспечить изменения законодательства, касающиеся «совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости». Срок — до 15 июля 2018 года.