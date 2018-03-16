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В Новосибирской области двадцать семей получили жилищные сертификаты
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В Новосибирской области двадцать семей получили жилищные сертификаты 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Такой инструмент как государственные жилищные сертификаты отлично себя зарекомендовал. Уверен, что жилищные сертификаты как способ предоставления жилья гражданам будет использоваться и в дальнейшем, надеюсь на расширение категорий граждан, которые имеют право на их получение. Мы будем выходить с такой инициативой», — отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
В нынешнем году государственные жилищные сертификаты получат 53 семьи в рамках программы «Государственные жилищные сертификаты». В правительстве региона пояснили, что это своеобразная форма господдержки на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. В прошлом году в Новосибирской области было выдано 47 сертификатов на сумму 89,73 млн рублей. За время существования программы свои жилищные проблемы решили 1345 граждан, проживающих в Новосибирской области. В этом году в регионально бюджете предусмотрено более 121 млн рублей для выдачи государственных жилищных сертификатов.
Отметим, что первыми получателями сертификатов в 1998 году стали граждане, уволенные с военной службы. О важности новой жилищной программы говорит тот факт, что с самого начала ей был присвоен статус Президентской (Указ Президента Российской Федерации от 28 января 1998 № 102 «О президентской программе „Государственные жилищные сертификаты“).
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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