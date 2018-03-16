В Ярославской области найдено решение проблем обманутых дольщиков старейшего долгостроя

Сегодня в департаменте строительства региона было вручено восемь именных сертификатов на получение квартир обманутым дольщикам старейшего областного долгостроя — жилого дома ООО «Ярстройпроект». Вопрос об их предоставлении был проработан Правительством региона и организацией-застройщиком ООО «ИК „ЖилСтройСити“.

Новые квартиры обманутые дольщики получат в одном из домов ЖК „Времена года“, который будет введен в эксплуатацию весной 2018 года. Данный механизм реализуется благодаря принятому в области закону, предусматривающему предоставление компании-инвестору взамен земельных участков без торгов.

Строительство 10-этажного 89-квартирного жилого дома в 12-м микрорайоне Ярославля началось еще в 2008 году. Уже в 2011-м люди должны были въехать в новое жилье, однако работы были остановлены. На сегодняшний день выполнена лишь кирпичная кладка до уровня второго этажа. В отношении директора подрядной организации ООО „Ресурс-эксперт“ и фактического руководителя ООО „Ярстройпроект“ Игоря Зайцева возбуждено уголовное дело. По результатам анализа перспективы завершения строительства Правительством области было принято решение об отсутствии финансовой состоятельности завершения строительства данного жилого дома.

— Решение проблемы пострадавших участников долевого строительства путем предоставления квартир в другом жилом доме взамен жилья в проблемном объекте применяется в Ярославской области впервые, — рассказал директор департамента строительства Виктор Неженец. — Сегодня первые восемь семей получили сертификаты. Список был определен исходя из тяжести положения людей. Это самые незащищенные категории граждан: инвалиды, многодетная семья, люди без прописки. Мы планируем продолжить данную практику. Сейчас ведутся переговоры еще с рядом компаний для предоставления квартир остальным пострадавшим дольщикам данного дома.

Справка

В 2016 году введено в эксплуатацию два проблемных объекта, в 2017-м при содействии Правительства области — 16, решена проблема 1264 участников долевого строительства. В 2017 году полностью решена проблема обманутых дольщиков в Тутаевском муниципальном районе.