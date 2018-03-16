На Южном Урале сельским семьям выделят 75 миллионов на покупку жилья

Накануне глава ведомства Алексей Кобылин вручил будущим новоселам свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры поселка Полетаево. Здесь собрались жители 12 районов области: труженики агропромышленного комплекса — сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, работники социальной сферы села — детских садов, школ, лечебных учреждений. Многие семьи, получающие бюджетную поддержку, — многодетные. 43 получателя государственной помощи входят в категорию молодые специалисты и молодые семьи.

Как отметил министр сельского хозяйства, поздравляя собравшихся в зале, за каждым документом стоит судьба целой семьи, ее продолжение, новые возможности.

«Программа устойчивого развития сельских территорий является самой востребованной у жителей села. Она решает ряд важных вопросов: поддержка семьи, молодежи, закрепления на селе молодых специалистов. Также по этой программе выделяются средства на газификацию и строительство дорог в сельской местности. Жилье, дороги и газ сегодня — это основные условия комфортной жизни в сельских территориях, развития производства, предпринимательства, социальной сферы. Наша задача — сделать все возможное, чтобы с экономической отдачей для наших сел и деревень работали фермы и предприятия, а сельские жители с уверенностью смотрели в завтрашний день», — сказал Алексей Кобылин.

Средства социальной выплаты на приобретение жилья региональный минсельхоз в течение ближайших месяцев перечислит на счета получателей — это 75 миллионов рублей, из которых 50 миллионов — средства областного бюджета и 25 миллионов — федерального. В целом с начала действия программы устойчивого развития сельских территорий (с 2003 года) с ее помощью смогли улучшить свои жилищные условия почти две тысячи сельских жителей, в том числе 939 молодых семей и молодых специалистов. И еще 61 сельская семья решит свои жилищные вопросы в нынешнем году.