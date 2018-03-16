Мэрия заработала 45 миллионов на продаже шести домов у метро «Маршала Покрышкина»

Мэрия Новосибирска нашла застройщика на участок с аварийными домами на углу улиц Некрасова и Ольги Жилиной в Центральном районе — итоги аукциона на развитие застроенной территории опубликованы на сайте torgi.gov.ru.

Под снос попали шесть домов на территории в 6,47 тысячи кв. м: по улице Некрасова, 43Б, 45Б и 49, а также три частных дома на Некрасова, 45, 47 и 49А. Половина из них были признаны непригодными для проживания ещё в 2005 году.

Начальная цена в 12,12 миллиона рублей в ходе торгов выросла более чем в 3,7 раза — до 45,12 миллиона рублей. Как следует из протокола аукциона, победитель торгов, новосибирская компания «АкадемИнвест», обошёл другого претендента — зарегистрированную в Ижевске компанию «Талан-Регион-7».

«АкадемИнвест» принадлежит новосибирскому девелоперу Анатолию Павлову . Недавно она достроила в Академгородке жилой комплекс «Николаевский парк» на улице Николаева, 14.

По условиям договора, компания до 2020 года должна передать в муниципальную собственность квартиры, в которые смогут переехать жители определённых под снос домов. За тот же срок победитель должен выкупить квартиры, которые находятся в собственности. Новые дома на этом месте должны быть построены до конца октября 2024 года.

Участок с домами под снос располагается рядом с бывшей территорией Новосибирского жирового комбината: в 2014 году здесь построили ЖК «Премьер», а в 2015-м начали строить жилой квартал «Огни Сибири».