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Мэрия заработала 45 миллионов на продаже шести домов у метро «Маршала Покрышкина»
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Мэрия заработала 45 миллионов на продаже шести домов у метро «Маршала Покрышкина» 

ngs.ru 16 марта 2018
Фото: ngs.ru
Мэрия Новосибирска нашла застройщика на участок с аварийными домами на углу улиц Некрасова и Ольги Жилиной в Центральном районе — итоги аукциона на развитие застроенной территории опубликованы на сайте torgi.gov.ru.
Под снос попали шесть домов на территории в 6,47 тысячи кв. м: по улице Некрасова, 43Б, 45Б и 49, а также три частных дома на Некрасова, 45, 47 и 49А. Половина из них были признаны непригодными для проживания ещё в 2005 году.
Начальная цена в 12,12 миллиона рублей в ходе торгов выросла более чем в 3,7 раза — до 45,12 миллиона рублей. Как следует из протокола аукциона, победитель торгов, новосибирская компания «АкадемИнвест», обошёл другого претендента — зарегистрированную в Ижевске компанию «Талан-Регион-7».
«АкадемИнвест» принадлежит новосибирскому девелоперу Анатолию Павлову. Недавно она достроила в Академгородке жилой комплекс «Николаевский парк» на улице Николаева, 14.
По условиям договора, компания до 2020 года должна передать в муниципальную собственность квартиры, в которые смогут переехать жители определённых под снос домов. За тот же срок победитель должен выкупить квартиры, которые находятся в собственности. Новые дома на этом месте должны быть построены до конца октября 2024 года.
Участок с домами под снос располагается рядом с бывшей территорией Новосибирского жирового комбината: в 2014 году здесь построили ЖК «Премьер», а в 2015-м начали строить жилой квартал «Огни Сибири».
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