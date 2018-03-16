«Просят не менять законодательство». В региональных топах застройщиков прошла весенняя рокировка

ТОП застройщиков по данным на первое марта 2018 года сменился в восьми регионах страны: в Краснодарском крае , Владимирской, Брянской, Омской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областях, в Республике Северная Осетия — Алания. При составлении рейтинга в качестве одного из главных критериев учитывались объемы текущего строительства, сообщает Единый реестр застройщиков.

Так, главным лидером Брянской области стала ГК БКЖС Гарант, поднявшаяся со второй строчки ТОПа. Застройщик удержал объем текущего строительства — 114 195 кв. м и расширил свою долю на рынке до 12,22%. А ГК Надежда спустилась с первой позиции сразу на третью, снизив объем строительства на 33 049 кв. м, и уменьшив долю на рынке до 10,22%. Свои позиции удержали компании Инстрой (четвертое место) и Форвард (на пятом месте).

Во Владимирской области поднялся на позицию вверх и занял первое место Монострой, повысивший объем текущего строительства с 121 404 до 136 580 кв. м и увеличивший долю на рынке до 16,20%. СК Игротэк сохранила объемы текущего жилстроя (124 703 кв. м), но снизила долю на рынке до 14,79%. Таким образом, лидер прошлого месяца занял вторую строчку ТОПа, на третьем месте СК Строй-Инвест, а на четвертую позицию поднялась с пятой строчки ГК Консоль. Замыкает пятерку СК Новый мир плюс, уступившая четвертое место.

ТОП застройщиков Ивановской области возглавил Славянский дом. Компания снизила объем текущего строительства с 48 507 до 46 749 кв. м, но увеличила долю на рынке до 13,17%. На второе место в рейтинге спустился московский варяг ГК СУ-155 (достраивает ООО РК Строй), уменьшившая объем текущего жилстроя с 55 373 до 45 856 кв. м и снизившая долю на рынке до 12,91%. На третьем месте удержалась ГК СтройГрад. Синхронно улучшив позиции на один пункт, четвертое и пятое места поделили ПК КСК и ГК Время.

Смоленской области первое место в ТОПе занял Смолстром-Сервис, поднявшийся сразу на две позиции. Лидер увеличил объем текущего строительства с 38 985 до 54 432 кв. м и долю на рынке до 15,93%. Вторую позицию удержала ГК Гражданстрой с долей на строительном рынке в регионе 12,04%. ГК Метрум груп, уступила первое место и спустилась на третью строчку. Ее объем текущего жилищного строительства уменьшился с 43 428 до 38 945 кв. м, а доля на рынке — до 11,40%. На четвертом месте СК Ваш дом, на пятом — ГК Гарант-жилье.

Лидером Ярославской области стала компания ГК ССС, ранее занимавшая второе место в региональном списке застройщиков. Объем текущего строительства компании сохранился и составил 65 312 кв. м, при этом доля на рынке снизилась до 7,41% вместо прежних 8,02%. На втором месте ГК СК Прогресс, уменьшившая рыночную долю до 7,17% и объем текущего жилищного строительства с 69 876 до 63 211 кв. м. Третью позицию сохранила костромская компания ГСК КФК №1. ГК Эколлайн и ГК НКЗ также удержали к началу марта четвертое и пятое место в ТОПе застройщиков Ярославской области.

В Краснодарском крае в пятерку лидеров по объемам текущего строительства вошли (в порядке снижения позиции) ГК Европея, ГК ВКБ-Новостройки, AVA Group, ГК ЮгСтройИнвест и СК Юси. При этом возглавляющие список ГК Европея и ГК ЮгСтройИнвест улучшили позиции сразу на два пункта. Первая компания повысила объем текущего строительства с 348 461 до 513 831 кв. м и одновременно увеличила долю на рынке до 5,87%. А ГК ВКБ-Новостройки перешла на второе место, снизив объем текущего жилищного строительства с 503 933 до 443 918 кв. м, а долю на рынке — до 5,07%. На строчку ниже спустилась и заняла третью позицию в ТОПе компания AVA Group. Ставропольская компания ГК ЮгСтройИнвест поднялась с шестого места сразу на четвертое, а СК Юси прочно удержал пятую строчку рейтинга.

Лучшим застройщиком Омской области оказался Сибгазстройдеталь, поднявшийся на две позиции. Лидер рынка увеличил объем текущего строительства с 44 332 до 110 830 кв. м и расширил свою рыночную долю до 20,96%. Фонд Жилище спустился на второе место, снизив объемы с 59 211 до 53 121 кв. м, а долю на рынке — до 10,04%. На третье место спустился со второй позиции ИСК ДомСтройОмск. Не сдает свою четвертую позицию в списке тюменская компания ГК Манрос. И по-прежнему замыкает эту пятерку Холдинг Трест Железобетон.

СК КИТ продемонстрировала максимальные объемы текущего строительства в Республике Северная Осетия — Алания. Поднявшись со второго места на первое, застройщик сохранил объем в размере 19 680 кв. м и повысил при этом свою долю на рынке до 13,75%. ГК АСК-12 при ранжировании поднялся на позицию выше и занял второе место. В свою очередь лидер прошлого месяца ДорЖилСтрой снизил с 20 264 до 12 480 кв. м объем текущего жилищного строительства и уменьшил долю на рынке до 8,72%, в итоге спустился на третье место. Четвертую и пятую позицию в ТОПе сохранили за собой СК СТК-59 и СК Очаг.

«Компании, которые завершили строительство больших жилых комплексов, уступают место тем, которые планируют завершить большие стройки, например, в следующем году. Или тем, которые вывели в строительство новые проекты. Главная проблема застройщиков — нехватка финансирования. Способы решения этой проблемы — рост доходов населения и повышение доступности ипотеки. По обоим направлениям есть прогресс. В отношении доходов населения резко снизились темпы их падения. В 2018 году впервые за четыре последних года ожидается рост. По ипотеке — снижение ставок повышает доступность. Сочетание роста доходов населения с повышением доступности ипотеки может оживить продажи застройщиков на 10-20% в 2018 году. Такие цифры подтверждаются результатами первых двух месяцев», — прокомментировал «ФедералПресс» руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик

Эксперт отметил, что лидерство сейчас удерживают те застройщики, которые обладают самыми современными технологиями продаж. И соответственно чей товар — квартиры пользуются спросом и в условиях переизбытка предложений. «Это искусство девелопмента. Надо на этапе проектирования точно определиться с квартирографией и планировками жилья, эксплуатационными свойствами, которые окажутся наиболее востребованными через год», — рассказал руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья.

Строить мало и быстро, либо много и долго

По данным Аналитического обзора «Ввод жилья профессиональными застройщиками», в среднем по стране дома, введенные в 2017 году, сдавались в эксплуатацию почти на пять месяцев позже относительно срока, первоначально заявленного застройщиком в проектной декларации. Напомним, что в прошлом году в запланированные сроки было введено порядка 45% жилья. Если в начале 2016 года перенос фактического срока ввода в эксплуатацию составлял всего 1,7 месяца, то к началу прошлого года прибавил два месяца, а к концу 2017 года — еще два.

На сегодняшний день весь риск в случае нарушения сроков введения в эксплуатацию жилья лежит на плечах граждан. Однако в конце февраля Минстрой РФ предложил субъектам РФ нести ответственность за принятие решений о системообразующих застройщиках должны нести, а не федеральному правительству.

«Субъекты должны нести ответственность за выданные заключения и привлечение средств граждан. Это не ответственность федерального бюджета, а ответственность субъекта. Если они принимают решение о системообразующих застройщиках, тогда пусть берут на себя гарантии и освобождают от требований закона», — отметил замминистра ведомства Никита Стасишин

Отметим, что одним из главных вопросов на рынке строительства жилья до сих пор остается проблема обманутых дольщиков.

«Мне кажется, что проблема обманутых дольщиков возникла из-за неразумных решений высшего аппарата чиновников. На мой взгляд, ничего плохого в долевом строительстве нет. Использование этой системы при дорогих банковских кредитах кажется разумным решением. Система была рабочей, но требовала четкого, жесткого контроля. Так было, например, в кооперативном строительстве, когда вкладчики контролировали ход строительства и использование денег. Не нужно было отказываться от этого механизма, он работал достаточно эффективно, — рассказал «ФедералПресс» президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников. — Думаю, следовало элементы кооперативного строительства перенести на долевое строительство. Конечно, после отмены «долевки» цены на жилье будут расти. Предпринимателям придется брать кредиты, которые они будут покрывать за счет увеличения цен».

Сегодня инвестиционный цикл строительства составляет минимум три года (от покупки земли до кадастрового учета построенных объектов). Застройщикам очень сложно планировать деятельность, когда за три года законодательство претерпевает несколько кардинальных изменений.

«Поэтому сейчас застройщики просят больше всего не менять законодательство. Но эта просьба застройщиков вряд ли будет реализована, т.к. есть проблема обманутых дольщиков, которую невозможно решить без изменений законодательства», — считает Кирилл Холопик.

Фото: из архива ФедералПресс, pixabay.com